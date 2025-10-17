ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Вчера започна деветото издание на дигиталната конференция, която се провежда два поредни дни. По време на събитието ще вземат участие 55 български лектори и 5 чуждестранни, както и ще има представители на различни бизнеси.
По думите на Атанасов дигиталната среда у нас се е променила много през последните 9 години. Изкуственият интелект е навлязъл сериозно в нашето ежедневие и е причината събитието тази година да е с този акцент.
"Искаме да обясним на близо 800 присъстващи как да го използват оптимално, а не просто да пишат едни въпроси на ChatGPT, което е една много малко възможност. Неговите възможности са безкрайни и могат да оптимизират работата ни ежедневно", допълни още Атанасов.
"ИИ може да ти помогне да продаваш по-добре, да обясни как да развиваш своя онлайн магазин, как да използваш данни и как да спестиш времето за създаване на съдържание."
При панела, където едни от най-големите онлайн търговци ще обсъждат своя опит, ще бъде показано как ИИ променя търговията.
Атанасов разясни, как вече има чат бот, които говори с хората. Той даде пример със сайт за хранителни продукти. Човек му казва, че ще прави мусака. ИИ изброява продуктите, човекът отбелязват продуктите, които има, а другите автоматично са сложени в количката и се пращат на адреса на клиента.
Въпреки всички позитиви на ИИ по време на събитието специален панел ще разясни какви са и минусите му.
"ИИ има минус, че генерира много съдържание. На средно ниво е окей, но на експертно ниво трябва да имаш опит и да прецизираш информацията. В бъдеще работните позиции ще се оптимизират и фирмите ще започват да работят по-конкурентно".
Атанасов не мога да даде конкретен отговор дали ИИ ще доведе до елиминиране много работни позиции.
"След 50 години ще е страшно, но най-хубавото е че няма да сме живи да го видим", пошегува се той.
Повече можете да видите във видеото. Plovdiv24.bg и "Фокус" са медийни партньори на форума.
