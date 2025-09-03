ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонва и надминава като процентно движение нагоре
©
"Често когато се намираме в бичи пазар на благородните метали, в който се намираме в момента, в края на този възходящ тренд, среброто догонва инвестиционното злато и го надминава като процентно движение нагоре", каза той.
Той обасни, че това е възможна посока за инвеститорите, които да преценят разумността на инвестицията в сребро, дали вярват в развитието на зелената енергия, която е основният ползвател на сребро в момента, и само тогава да се насочат към сребро.
Среброто, предимно индустриален метал за разлика от златото, който е предимно монетарен финансов метал, също поскъпва, макар и с по-бавни темпове от златото, като има много сериозен потенциал пред среброто.
Още от категорията
/
Пилешка супа с луковици от бяла лилия, омар и печена сьомга: Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин
08:56
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
02.09
Меган Маркъл се завръща
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:26 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че тов...
17:04 / 02.09.2025
Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също...
15:02 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.