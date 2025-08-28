ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС
"Има много хубава сентенция - да не слушаме шума в медиите, а да гледаме фундамента. Това е вярно, когато търгуваме с акции, при златото не е по-различно. На ежедневна база, това което се случва на глобално ниво, има влияние и отражение в няколко процента. Уронването на авторитета на Федералния резерв повлия на цената, но това ще е много краткосрочно", коментира изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали - Макс Баклаян.
По думите му инвеститорите в инвестиционно злато трябва да следят основния двигател - централните банкери, които се очаква тази година да купят над 1000 тона.
Експертът подчерта, че инвестиционното злато - кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС.
"Когато купите накит или друго злато, върху което се налага ДДС като нумизматична монета, автоматично това означава, че не е инвестиционен продукт. Когато купувате накити, купувате злато с примеси, най-вече купувате емоция, бижу на което да се наслаждавате. Цената им ще расте, тъй като суровината също расте", подчерта Баклаян.
В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че инвестициите в бижута не са най-интелигентният начин за инвестиране.
"4 стограмови шоколада, наредени един върху друг, представляват 2,5 кг злато в кюлчета, което е около 500 000 лв.", даде пример експертът за това колко място заема инвестиционното злато.
"България е на челно място в ЕС по покупки на инвестиционно злато, след Полша и Германия - по покупки на глава от населението. Не е случайно - от много години се развива пазарът на инвестиционно злато, българинът разбира добре какво означава инвестиционното злато и какъв вид актив е и във времена на силна глобална геополитическа несигурност представлява стабилен актив", посочи Макс Баклаян.
