Експерт твърди, че почивка на Малдивите вече не е проблем за българите
Поскъпването е ежегодно
"Това поскъпване не трябва да ни притеснява. То е ежегодно. Горе-долу наблюдаваме една и съща статистика", коментира председателят на Обединение "Бъдеще за туризма" Павлина Илиева в предаването "пред Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ инфлацията е най-големият проблем.
"Пакетната почивка е продукт, който се произвежда от туроператор. Екскурзията е вид пакет. Винаги цените са на човек", обясни Илиева.
Как и къде почива българинът
Тя посочи, че в последните години почивката става голяма и семейна, комбинирана с множество по-малки - дълги уикенди или кратки екскурзии.
Традиционните дестинации за Нова година са Малдивите, Карибският басейн. Сред по-близките желани дестинации са Сърбия, Албания, Гърция и Турция.
"С покачването на минималната работна заплата забелязваме, че все повече хора си позволяват по-висок клас пътувания", каза Илиева.
Ще поскъпнат ли почивките заради еврото?
На въпрос да очакваме ли по-високи цени за почивка след приемането на еврото, гостът отговори, че туризмът е единствената индустрия, в която се работи в евро от много отдавна и не очаква сътресения относно цените.
"Пазарът определя цената. Не очаквам никакви сътресения. Бизнесът в момента е много добре осъзнат, че влизайки в еврото, можем да привлечем европейци и да станем конкурентни на пазара", добави председателят на Обединение "Бъдеще за туризма".
Гъмзата се потроши
15:26
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:50
