Independent, като се позовава на изследване на унгарски учени. Според проучването специалистите изследвали поведението на 28 котки, разделени на две групи.
Едните били котки, които се използват за терапия на деца и хора, а другите просто домашни любимци. Тестовете показали, че котките не реагират активно при влизането в стаята на чужди хора и продължават да се държат дружелюбно с всеки, дори и собствениците им да ги няма.
Учените стигнали до извода, че котките не развиват емоционално зависими връзки със стопаните си. Причините се крият в това, че котките са запазили характера си на хищник, който може да оцелява сам и няма голяма зависимост от човека.
За разлика от кучетата, които се привързват силно към стопаните си, защото от тях зависи оцеляването им, допълва изданието.
текст: Милен Кандарашев
Експерти: Котките не са емоционално зависими от стопаните си
Почина известен актьор
24.02
