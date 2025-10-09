ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерти: Пептидите помагат да се предотврати отпускането на кожата
©
Принципът на действието им беше разкрит от водещи технолози и разработчици на известни козметични марки. Според специалистите преди закупуване на кремове е важно внимателно да се проучи съставът им, за да се гарантира не само наличието на пептиди, но и достатъчното им количество.
Например матрикините, които стимулират производството на еластин и хиалуронова киселина, се определят като най-ефективните компоненти за кожата.
Струва си да се обърне внимание и на пептидите, съдържащи мед, които помагат за заздравяването на раните, и на сигналните пептиди, отпускащи мускулите и намаляващи появата на бръчки.
Въпреки това самото използване на козметика с пептиди не е достатъчно. Защитата от ултравиолетово лъчение с помощта на SPF също е важна, предупреждават експертите, цитирани от zdrave.to. А за хората с проблемна кожа е важно да се консултират с лекари специалисти.
Още от категорията
/
Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират милиони евро в злато, а среброто поскъпва по-бързо и от златото
15:35
Нутриционист: Медът да се консумира в умерени количества, добавяйте лимон към чайове или смутита
08.10
Консумацията на големи количества от този зеленчук може да причини каротемия и проблеми с храносмилането
08.10
Vivacom представи проекта за разгръщане на високоскоростна свързаност в Североизточна България по ПВУ
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:49 / 08.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.