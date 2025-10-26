ЗАРЕЖДАНЕ...
Електромобилите се развиват все повече
Според доклада средният пробег на всички налични BEV се е увеличил с почти 54% през последните пет години: Докато през 2020 г. той е бил едва 322 километра максимум, през 2025 г. той достига средно 495 километра.
Според анализа на DAT, напредъкът в скоростта на зареждане също е поразителен. Докато през 2020 г. на BEV са били необходими около 16 минути, за да заредят 100 допълнителни километра, сега това отнема средно само 9 минути – времето за чакане е намалено с 44%.
Две тенденции са от съществено значение за бързото по-нататъшно развитие, казва Мартин Ендлайн от DAT. При скъпите и големи електрически автомобили, скоростта на зареждане по-специално се е подобрила значително в сравнение с пробега. На пазара се появяват все повече модели с 800-волтова технология и капацитет на зареждане от 250 киловата и повече. Това осезаемо съкращава времето за чакане на станцията за бързо зареждане. "Пробегът в тези сегменти, от друга страна, не е увеличен толкова много“, казва Ендлайн.
Според DAT, развитието на втората тенденция може да се наблюдава в по-малките и по-евтини класове. Тук скоростта на зареждане се е развила само леко, но 800-волтовата технология все още не е успяла да се утвърди тук, пише CarMarket.bg.
За да се неутрализира това и да се увеличи пробегът, подходът е увеличаване на капацитета на батериите. Освен това, производителите се опитват да увеличат пробега, като повишават ефективността на своите модели – например чрез усъвършенствано управление на батериите или трикове за по-добра аеродинамика.
Бързият технологичен прогрес в електрическата мобилност обаче има и своя недостатък: Тъй като производителите постоянно пускат на пазара подобрени модели, много купувачи реагират изчакващо. Употребяваните електрически автомобили, по-специално, все още се продават бавно. Поради постоянното усъвършенстване на новите автомобили, те бързо изглеждат непривлекателни и губят стойност.
