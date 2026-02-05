Елен Колева през сълзи разказа за Калин Терзийски
Преди години тя изживя страстен романс с поета, сега сподели лични спомени от дългата и емоционална връзка, която ги е свързвала в миналото.
"Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото научих много неща от него. Свързваше ни поезията", каза Колева.
По думите ѝ Терзийски е бил изключително чувствителна и чиста личност, която трудно е намирала мястото си в реалния, земен свят.
"Калин беше много чиста душа. Той беше непримирим с живота тук – не в духовен, а в човешки план. Светът му тежеше", допълни тя, подчертавайки вътрешната му борба и дълбоката му ранимост.
"Смъртта е просто трансформация. Аз съм се срещала много пъти със смъртта в живота си и не вярвам, че това е краят. Душата и духът са безсмъртни", каза актрисата.
Все пак още в началото на гостуването си Елен не пропусна да се похвали, че е намерила сродната си душа, като показа и огромния диамант на ръката си.
