Елизабет беше една от двете дами, които напуснаха имението на любовта в епизод 29 на "Ергенът", сезон 5. Нейната роля обаче беше малко по-различна, разказва Ladyzone.bg.

Още в България на всеки от тримата ергени бе дадена възможността да има сред жените свой "агент под прикритие" и чрез него да минимализира възможността от грешни решения. Единствено Кристиян бе ергенът, който пожела да се възползва от тази опция. Той имаше свой доверен човек, който следеше кои от дамите, заявили интерес към него са истински в намеренията си.

Ето защо в имението влезе Елизабет – като таен агент на Крис... до вчерашния епизод.

Какво не знаете за нея?

Тя е родом от Велико Търново. На 31 г. е и в момента живее в София и работи като сомелиер. Двамата с Кристиян са приятели от 10 години. Свързва ги общата работа. "Никога не сме имали различни от приятелски взаимоотношения", твърди категорично дамата.

Тя бързо спечели симпатиите на най-младия ерген този сезон - Марин, с когото дори излизаха на среща. Въпреки химията, двамата не успяха да се сближат повече, но нейната задача съвсем не беше свързана с това.

Елизабет се внедри в женската група и започна да проучва отблизо момичетата, които изявяват интерес към Крис. Макар че престоят ѝ беше кратък, тя определено се хареса на феновете на предаването.

Елизабет признава, че не е била дете с бунтарско поведение, като сподели, че почти не е бягала от час или ако го е правила, е било с целия ѝ клас. "Не сме имали кой знае какви интересни случки, просто ходихме в съседното кафене", продължи тя. Не е празнувала и абитуриентския си бал.

Бившата участничка определено разчита на стила, както видяхме и в предаването. Тя е категорична, че дори и да става въпрос за сън, предпочита сатенена нощница пред стара тениска или пижама.