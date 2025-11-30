Daily mail.
Легендарният музикант, на 78 години, получи тежка очна инфекция през юли 2024 г., която го остави слеп с дясното око и с "ограничено зрение" с лявото.
Елтън публикува нова актуална информация за здравословното състояние на "опустошителното" си зрение, признавайки, че не е в състояние да вижда, гледа или чете нищо повече от година.
"Това е опустошително. Тъй като загубих дясното си око, а лявото ми не е толкова добре, последните 15 месеца бяха трудни за мен, защото не можех да видя нищо, да гледам нищо, да чета нищо. Имах най-невероятния живот и има надежда. Просто трябва да бъда търпелив, че някой ден науката ще ми помогне с това. След като ми помогнат, ще бъда добре", казва Елтън Джон.
Той уточнява, че през цялото време се лекува и е забелязал "някои подобрения" в зрението на лявото си око.
Джон живее с 62-годишния си съпруг Дейвид Фърниш и синовете им Закари и Илайджа, които са на 14 и на 12 години.
Легендарният изпълнител, който изнесе последните си концерти миналото лято, разкри проблемите си със зрението през септември 2024 г. Той публикува дълъг пост в Instagram, в който написа, че е прекарал последните няколко месеца "възстановявайки се у дома".
Здравословните проблеми пречат на Елтън Джон да работи по нови музикални проекти.
Елтън Джон за загубеното си зрение: Това е опустошително, последните 15 месеца бяха трудни
©
Още от категорията
/
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Дъщерята на емблематична водеща на БНТ се сгоди за жена
08:03 / 29.11.2025
Адриан Николов: Време е за край на десетте или повече заплати при...
17:00 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:55 / 28.11.2025
Жълт код за Варна утре
13:55 / 28.11.2025
Захари Карабашлиев: Към днешна дата не съм оптимист за България
11:06 / 28.11.2025
Опасно време в голяма част от страната днес
08:26 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.