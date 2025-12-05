Драг кралицата Елза Парини е родена като Ивайло Иванов и на 24 декември и тази година става на 52 години.Драг е термин за мъже, които се обличат в женски дрехи, без непременно да са хомосексуални. Смело може да се каже, че нестандартната дама е един от символите на демокрацията. В началото и средата на 1990-те заедно със свои колежки играе в първото по рода си шоу на транссексуални, в което съчетава кабаретни танци, музика и стендап комеди. А по онова време това е невиждано и твърде смело представление. Та хората още ползват купони за хляб, носят плетени пуловери и има режим на тока. Шоуто е импровизирано, но и с намигване към публиката, в която идват заможни хора с добри професии или знаменитости от ъндърграундаТакава си е Елза — твърде индивидуална и несъобразяваща се с чуждото мнение. Наскоро тя бе гост в "Преди обед“ по ЬTV, където сподели интересна снимка. На кадъра малкият Иво е в детската градини, с руси букли, облечен е като момиченце и свенливо гушка кукла. "Другарките са виновни, те така са решили да ме облекат“, смее се трансдамата. И допълва, че понеже е бил нежен като момиче, те са го пременили така. Ивайло е някъде в четвърти-пети клас, когато осъзнава, че е "на другия тротоар“, с чувство за хумор признава той. Случил е на добри родители, които и една лоша дума не са му казали заради това, че е различен и винаги са го приемали такъв, какъвто е. Дори се е налагало малко да ги образова и да им обяснява, че хора като него съществуват и това не ги прави лоши.Елза дължи артистичния си псевдоним на буйната си грива. Заради къдрите й на майтап я наричали "лъвицата Елза“. Животното е описано в книгата на Джои Адамсън, то е осиротяло лъвче, което живее сред хората и след време, когато ражда три малки, отново се връща присвоите осиновители. Парини пък е фамилията на италианска гимнастичка. Драг дамата признава, че се възприема и като жена, и като мъж. Когато изнася своите шоу програми или се изявява като водеща по радиото или телевизията е Елза. Когато си почива е Иво. Имала е десетки забавни случки. В женски образ е, а на личната карта е с мъжко лице. Слава Богу, във Варна, където живее през последните години, полицаите я познават и не правят проблем за това.Драг шоуто е истинска индустрия на запад и в някои азиатски страни, но както казахме, у нас е сравнително ново явление. На едно такова шоу през 1990-те присъства легендата от ъндърграунда Иво Карамански. Елза има да запълва цели 10 минути от програмата, а няма сценарий, всичко е импровизации и стендап майтапи. Вижда един як мъж, бабанка с брада, да се смее като малко дете на шегите. Това е Карамански, но тя не го познава."Реших да си запълня програмата с него. Седнах в скута му, тогава бях слабичка и почнах да го дърпам за брадата, да играя, да се майтапя. Той пък пое и започна още по-силно да се смее“, разказва Парини.Обаче нещо не е наред! Карамански се забавлява, а всички в клуба гледат със замръзнали и побелели лица.Не знаят дали той или някой от бодигардовете няма да направи проблем. Но нищо такова не се случва. Вече в "гримьорната“, която всъщност е склад с щайги бира и безалкохолно, организаторката на шоуто казва на Елза: "Ти си луда! Ти си единственият човек, който си позволява да се майтапи с Иво Карамански“.