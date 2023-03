Емблематична сграда ще светне заради "Пинк Флойд"

© Небостъргачът Емпайър стейт билдинг в Ню Йорк ще бъде осветен, за да отбележи 50-ата годишнина от издаването на легендарния албум "The Dark Side of the Moon" на група "Пинк Флойд", съобщи Асошиейтед прес.



"The Dark Side of the Moon" е автентичен, глобален и емблематичен албум, каквато сграда е Емпайър стейт билдинг, затова е логично той да бъде почетен от върха на световноизвестната кула на Емпайър стейт", каза Антъни Малкин, председател, президент и изпълнителен директор на Empire State Realty Trust.



"На 24 март тя ще отбележи тази забележителна годишнина заедно с множество почитатели на "Пинк Флойд" по целия свят", добави той.



Издаден през 1973 г., "The Dark Side of the Moon" е сред най-продаваните албуми на всички времена с над 45 милиона продадени екземпляра по света. Албумът се оценява заради иновативни си техники за продукция и е повлиял безброй артисти в 50-годишната си история.



"Пинк Флойд" издава нов сет, включващ компакт диск и винилова грамофонна плоча на преиздадения през 2023 г. студиен албум и Blu-ray + компакт диск аудио с оригинален 5.1 микс и ремастерирания стерео версии. Комплектът включва още ново издание Blu-ray диск, компакт диск и плоча на "The Dark Side of the Moon - Live at Wembley Empire Pool, London 1974", 160-странична фотокнига, музикална книга, реплика на сингли и сувенири на групата.



Осветеният небостъргач ще може да се наблюдава от цял Ню Йорк след залез, както и онлайн с помощта на излъчване на живо от камерите на Емпайър Стейт билдинг.