Емблематична вила на един от най-жестоките диктатори отива за продан
В къщата Мусолини е прекарвал летните си ваканции. Тя се намира в италианската област Емилия Романя, на Адриатическата ривиера.
Дясната партия на италианския премиер Джорджа Мелони "Италиански братя“ заяви, че купувачът на вилата не трябва да променя името й и тя да остане известна като "Вила Мусолини“.
Сега недвижимият имот е собственост от Фондацията на Спестовната каса на Римини. Община Ричоне има намерение да кандидатства за закупуване на имота, в който от години е имала навик да организира културни и други събития, пише БТА.
