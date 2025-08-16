Ерата на гумените чехли "Crocs“, които превзеха света по време на пандемията, изглежда е към своя край.Компанията, която превърна "грозните обувки“ в моден феномен, отчете колосални финансови загуби и прогнозира спад в продажбите, което сигнализира за сериозен обрат в потребителските нагласи и модните тенденции.През второто тримесечие на годината компанията "Crocs“ е регистрирала загуба преди облагане с данъци в размер на 448,6 милиона долара. Контрастът е огромен спрямо същия период на миналата година, когато фирмата отчете печалба от 296,4 милиона долара.Като допълнителен знак за тревога, компанията прогнозира, че приходите ѝ през настоящото тримесечие ще се сринат с между 9 и 11 процента на годишна база. Тази новина шокира анализаторите, които са очаквали лек ръст.Според главния изпълнителен директор Андрю Рийс, една от основните причини е, че американските потребители са станали "много предпазливи“ и купуват все по-малко, притеснени от инфлацията и бъдещите поскъпвания. Освен това, новите американски мита се очаква да намалят приходите на компанията с около 40 милиона долара до края на 2025 г.Отвъд икономическите фактори обаче, изглежда, че "кроксовете“ просто излизат от мода.По време на пандемията от коронавирус тези обувки се превърнаха в абсолютен хит заради несравнимия си комфорт и бяха носени дори от световни знаменитости. В последно време обаче се наблюдава мощно завръщане на спортните и атлетични маратонки. Според модни анализатори, тази тенденция вероятно ще се засили още повече заради предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.В отговор на кризата, "Crocs“ вече е предприела мерки за икономии, намаляване на складовите наличности и прекратяване на промоционални кампании, за да защити своята рентабилност, пише сайтът jenata.bg.