Емели Санде с първи концерт у нас

© Емели Санде с първи концерт в София. Мега звездата ще пее на 10 юли 2024 в зала 1 на НДК, научи Sofia24.bg. Емели Санде композира първата си песен на 8 години, но започва да пее на 15 като спечелва конкурса Choice FM. Въпреки това все още не е сигурна в музикалните си възможности и започва да учи медицина. Докато е на студентски стаж, майка й изпраща нейни записи на Би Би Си. В края на годината се оказва, че тя е сред четиримата млади изпълнители, избрани от радиостанцията да изнесат концерт.



Там се запознава с продуцента Шахид Хан, известен като Ноти Бой. Творческият им тандем е изключително успешен и една от първите им песни Diamond Rings се класира в първата десетка на британската класация за сингли през лятото на 2009. Емели композира и за редица звезди - Риана, Алиша Диксън, Алиша Кийс, Шерил Коул, Тайни Темпа и Лиона Люис и други.



През 2011 е обявена за най-обещаващ нов талант от критиката на британските музикални награди, а 2012 грабва две статуетки "Брит" за най-добра британска изпълнителка и най-добър албум. На 26 години Емели Санде подобрява рекорда на "Бийтълс" за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми. Нейният дебютен албум Our Version Of Events е в класацията 63 седмици. До тогава най-дълго време в топ 10 е бил албумът на "Бийтълс" Please Please Me - 62 седмици през 1964. 2017 г. тя получава наградата на Brit Awards за най-добра британска соло изпълнителка. Емели Санде има издадени 5 студийни албума. Последният е How Were We to Know от 2023 година.