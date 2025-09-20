Студентката по право Емили отново блесна в "Ергенът: Любов в рая", но този път не с поведение, а с познания по география. Без да ѝ мигне окото, изкусителката от село Кравино прати остров Родос, където върви най-горещото риалити, на... Екватора.Докато се разхождаше по красивия гръцки плаж под ръка с бившия боксьор Валентин, Емили прекрои планетата:"Това е екваторът, ние се докосваме до него. Аз съм в средата на планетата в момента", обяви Емили. "Да!", потвърди прозрението ѝ Валентин, цитиран от Блиц.Хармонията между кандидат-прокурорката и екс спортистът отново беше възстановена, след като Вальо я спаси от отпадане и ѝ се разкая за неприличното предложение, което ѝ отправи - да я снима в порно."Обидих много едно момиче, затова искам да дам розата си на Емили, в знак на извинение към нея", обяви той."От днес нататък аз съм с Валентин и ще продължим заедно напред. Искам да започнем начисто. Обичам Валентин!", изпърха в отговор студентката по право.От тази отново лумнала любов първа се възползва танцьорката Лили Естер, която не си пада по бившия боксьор, който се опитваше да загради и нея. Тя хитро го посъветва да продължи напред с Емили, за да може тя самата да си намери някой сериозен, а не скандален мъж.