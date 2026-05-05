Хороскопът за 5 май 2026 г.

Денят е белязан от аспекта на Плутон, който започва своята ретроградна фаза на следващия ден, което може да внесе интензивност в разговорите и решенията.

Овен: Възможни са емоционално чувствителни ситуации, свързани с истина или разочарование. Приемете чувствата си, за да намерите покой. Обърнете внимание на финансовите въпроси и избягвайте импулсивни реакции.

Телец: Време за трансформация. Финансовият растеж става по-видим, а стабилността в кариерата се засилва. Изразявайте мнението си спокойно, без да се налагате излишно.

Близнаци: Проверявайте фактите, преди да си вадите заключения. Не позволявайте на малките притеснения да се превръщат в големи сценарии в ума ви.

Рак: Денят подкрепя активните действия и настойчивостта. Следвайте сърцето си и обърнете внимание на действията на хората около вас, а не само на думите им.

Лъв: Работното напрежение може да се повиши. Разчитайте на своята подготовка и факти, вместо да реагирате остро.

Дева: Очаквайте предимство или изненадваща полза (отстъпка или възстановяване на сума) там, където най-малко се надявате. Прегледайте отново плановете си.

Везни: Очаква ви прекрасна изненада, която ще направи деня ви перфектен.

Скорпион: Може да проведете интензивен разговор. Бъдете искрени, но не очаквайте непременно положителна реакция от другите днес. Избягвайте прибързани заключения.

Стрелец: Не бързайте с нови задачи, тъй като е вероятно да се наложи да ги преправяте по-късно през месеца.

Козирог: Ще се чувствате по-уверени и в контрол над ситуацията.

Водолей: Въпроси, свързани с дома или семейството, ще изискат вашето внимание.

Риби: Денят носи трансформация от несигурност към увереност. Следобедът е благоприятен за кариерно развитие и признание. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]