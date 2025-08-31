ЗАРЕЖДАНЕ...
Емоционален ден за тези зодии днес
©
Овен
Преодолейте вътрешните си страхове. Даже нищо да не се случва така, както си го представяте, запазете спокойствие. Не е изключено завършекът на деня да е свързан с подарък, който ще ви зарадва.
Телец
Емоциите ви ще са противоречиви, а настроението – променливо. Не ви се случва често да сте в подобна ситуация и, понеже в конкретния случай разумът ви едва ли ще е най-добър помощник, то доверете се на интуицията си.
Близнаци
Изведнъж ще осъзнаете, че имате прекалено много ангажименти. Няма да е възможно да се справите с всичко, така че започнете с най-сложното. Вероятно ще отнеме доста време, но пък след това бихте могли да си организирате някакво развлечение.
Рак
Ще разполагате с неочаквана възможност да разгърнете уменията си пред публика. Възползвайте се. Направете го с мисълта, че не търсите популярност, а забавление и ще ви е истински приятно.
Лъв
Намалете темпото. Някои задачи може да са наистина непосилни. Не се опитвайте да постигнете резултати на всяка цена. Във ваш интерес е да знаете кога да се откажете.
Дева
Грижите за семейството ще се окажат неотложни и ще погълнат почти всичкото ви време. Със сигурност няма да можете да си позволите пълноценна почивка, но пък мисълта, че сте в контрол на ситуацията ще ви е особено приятна.
Везни
Желанията ще са повече от възможностите ви, но ще ви е доста трудно да овладеете ентусиазма за постигането им. Помислете внимателно, изберете най-предпочитаното от вас, а след това още едно, което бихте могли да си позволите. Преценете последствията и ще знаете коя е правилната тактика.
Скорпион
Обмисляйте думите и реакциите си. Привлекателни сте, публика няма да ви липсва и бихте могли да си създадете както верни приятели, така и упорити врагове. Изборът ще е изцяло ваш, пише az-jenata.
Стрелец
Среща или разговор със стар приятел ще ви потопи в спомени. Не всички ще са приятни, а някои ще са истински тъжни. Заемете се с нещо, изискващо концентрация. Само така ще отдалечите мислите за миналото.
Козирог
Ще получите поредица интересни предложения за развлечения, на които ще е трудно да устоите. Преценете настроението си. Не е все едно дали сте сред много хора или в камерна компания.
Водолей
Обичайните домашно-битови задължения може да ви изнервят или най-малкото отегчат. Използвайте тактиката на Том Сойер. Измислете хитър начин да въвлечете в тях близките си и всичко ще се случи не само по-бързо, а и по-забавно.
Риби
Преценете внимателно от какво имате нужда. Дали от уединение и лично време или от активни дейности. След това помислете за подходяща компания. В първия случай това може да е музика, книга или филм, а във втория – човек, с когото сте в синхрон.
Още по темата
/
Днес е чудесен ден
13.08
Още от категорията
/
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха, го оцениха
30.08
Защо в началото на диетата топим килограмите бързо, но идва в момент, в който не сваляме почти нищо?
29.08
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние!
29.08
Шофьори: По-бързо и изгодно ще стигнем от един български град до друг, ако минем през съседна държава
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рибари с изключително рядък улов
21:29 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, запис...
13:09 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да рег...
10:57 / 30.08.2025
Принц Хари се завръща във Великобритания
10:32 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:33 / 30.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.