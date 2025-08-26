По-малкият син в музикалната фамилия Стораро - Емрах Стораро, се сгоди. Голямата новина за изненадващия за мнозина развой в личния му живот, дойде лично от него, след като младият певец публикува серия от кадри от специалния ден.Множество клипчета бяха качени в социалната мрежа TikTok.Избраницата му се казва Айлян, която е сестра на снаха му Гюлджан, а купонът е бил в Шумен.Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.