Емрах Стораро се сгоди
Множество клипчета бяха качени в социалната мрежа TikTok.
Избраницата му се казва Айлян, която е сестра на снаха му Гюлджан, а купонът е бил в Шумен.
Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.
