ЗАРЕЖДАНЕ...
Емрах върза тенекия на Венета Райкова
©
Според думите на Райкова, уговорката за интервюто била направена още преди ден чрез редакторката ѝ Цвета, но в последния момент синът на Тони Стораро се "отписал" с оправдание – 40 градуса температура.
"Това си е чисто вързване на тенекия", не скри Венета в ефир, като въпреки това пожела бързо оздравяване на певеца и се надява скоро да дойде в студиото.
Гостуването на Емрах трябваше да даде отговори по горещата тема за скандалната гонка по пътищата с колегата му Константин, заради която двамата бяха санкционирани.
И ако болестта му е истинска, то социалните мрежи показаха друго – вместо да се крие от публичното пространство, Емрах продължава да публикува сторита в Инстаграм профила си, на които се вижда как кара колата си с висока скорост. Дали клиповете са нови или стари остава неясно, но самият факт, че залива мрежата с такива кадри в момент на обществено напрежение, предизвика вълна от критики.
"Бъди мъж и признай грешката си", призоваха го потребители.
"Колкото повече се оправдаваш, толкова повече потвърждаваш лъжата си", добавят други.
Нелепо звучат и оправданията на негови колеги, които се опитаха да го защитят. Сред тях е Софи Маринова, която обясни, че и при нейния автомобил километражът се замъглявал. Същото твърдеше и Емрах, като оправдание за "маскираната" скорост във видеото, припомня "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:32 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
21:38 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.