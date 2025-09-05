Енгибар Енгибаров.
Ето какво написаха от клуба на своята Фейсбук страница:
"От целия клуб ти желаем здраве, сили и много лични и професионални успехи! Твоят професионализъм и отдаденост са пример за всички в клуба.
Нека предстоят още много успешни моменти и поводи за радост заедно"!
Екипът на "Фокус" се присъединява към поздравленията за рожденика.
Желаем на Енгибар Енгибаров много здраве, щастие, късмет и успехи с ПФК"Добруджа"!
