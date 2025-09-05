Днес своя рожден ден празнува спортно-техническият директор на ПФК ДобруджаЕто какво написаха от клуба на своята Фейсбук страница:"От целия клуб ти желаем здраве, сили и много лични и професионални успехи! Твоят професионализъм и отдаденост са пример за всички в клуба.Нека предстоят още много успешни моменти и поводи за радост заедно"!Екипът на "Фокус" се присъединява към поздравленията за рожденика.Желаем намного здраве, щастие, късмет и успехи с ПФК"Добруджа"!