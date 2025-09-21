ЗАРЕЖДАНЕ...
Енрике Иглесиас на чист български език: Обичам ви, България!
Още с подгряващите сетове на Молец и Роби вълнението беше осезаемо – свежи гласове, много любов, настроение.
Минути след 21.00 часа на сцената се качи "принцът на испанската музика“. Деветдесет минути с безспирна енергия, любов, усмивки и танци. Енрике изпълни най-големите си хитове "Súbeme la radio“, "Freak“, "Chasing The Sun“, "Be with You“, "Heartbeat“, "Duele el corazón“, "Bailamos“. Видимо за всички бе, че Иглесиас се забавляваше искрено на сцената. Слизаше при публиката, прегръщаше я и си правеше снимки с нея.
Изненадата на вечерта бе, когато Енрике проговори на български. Той се пошегува с публиката : "София, някой пие ли тук? Не започвайте, докато не станете на 85“. Веднага след това вдигна чаша, усмихна се и каза "Наздраве!“. Стадионът избухна в аплодисменти и овации. Кулминацията на концерта дойде с вечния му хит "Hero“, когато хиляди гласове се сляха в един. Купонът продължи с песните “Me pasé“, "Escape“, а при "I Like It“ избухна със стотици бели балони и мощна заря.
На финала Енрике целуна и уви българското знаме около раменете си и се обърна към публиката: "Обичам ви, България. See you soon.“
