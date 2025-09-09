Какво всъщност работи, крие Натали Стойчева. Хубавицата, която още с първата си поява в "Ергенът: Любов в рая" прикова вниманието - не само с визия, но и с впечатляващите си умения. Зрителите я приеха като всестранно развита млада дама, амбицирана да гради кариера в много сфери наведнъж.Но малко след това започнаха съмненията. В разговор с другите участнички Натали сподели, че се занимава с моделство, гримьорство и хореография, а също така е мениджър в шахматен клуб. Толкова пъстра биография веднага събуди любопитството на зрителите - коя е всъщност Натали и с какво точно се занимава?В социалните мрежи бързо се разнесе слухът, че красавицата всъщност е добре позната като танцьорка в дискотека в столичния Студентски град. Именно това обаче мераклийката за "любов като в рая" спести в риалитито. Вместо да освети и нощните си изяви, Натали е заложила на по-приемливи за пуритански настроената част от тв публиката професии.За останалото й зад кадър амплоа обаче я издаде и реакцията й при влизането в шоуто на Лили Естер - също танцьорка в нощен чалга клуб в Студентски град. По лицето на Натали се изписа изненада, че нейна колежка си търси късмета на интимния фронт в същото предаване. Двете моми не си размениха и дума в епизода, а Натали не каза нищо за новодошлата.Коментарите по адрес на синеоката чаровница не закъсняха. "Защо крие, че танцува? Срамува ли се от работата си? Или просто не иска мъжът на мечтите й да я види в друга светлина?", питат в мрежата нейни фенове.Факт е, че снимки и клипове от профила на нощния чалга клуб я заковават на сцената му, но заради възрастта си Натали все още не е научила, че "фактите са упорито нещо". Тя се надява, че може да ги спести на телевизионната аудитория, без да я е грижа, поне външно, че те неминуемо ще изскочат на повърхността.От профила си Стойчева е изтрила всеки запечатан в снимка танц. Тя го раздава най-скромната сред участничките в любовното риалити, а професията нощна танцьорка би я представила в съвсем различна светлина, пише HotArena.Миналата есен Натали бе част и от предаването "Бягство към победата", където във визитката й бе отбелязано, че е "певица, артист и блогър". И там обаче - нито дума за нощните танци в Студентски град!