Ергенка не иска да покаже гаджето си
"Имам един човек, който доста успешно успява да ми краде вниманието. Не бих показала лицето на мъжа до себе си – така съм предпочитала винаги. Много вярвам в това, че щастието обича тишината", написа тя.
Красавицата добави, че според нея прекаленото афиширане на връзките рядко е искрено:
"В 90% от случаите постоянното демонстриране в социалните мрежи е все едно "вижте ни колко сме щастливи", а истината е точно обратното", пише "България Днес".
