След участието си в телевизионния формат "Ергенът", чаровната Венета Костова отново е в центъра на светските разговори, пише България Днес.

Този път причината е любовта - голяма, искрена и вдъхновяваща. Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, шеф на британска технологична компания.

Двамата се запознават случайно чрез общ приятел в Лондон, а любовта им се развива с изключителна бързина. Догодина вдигат сватба, пише "България Днес". 