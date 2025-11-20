Ергенката Кристина си призна
©
Доколкото е известно тя има и други корекции - филъри и импланти на гърдите. Зрителите с нетърпение очакват да разберат как е завършила любовната ѝ авантюра с Петър или сега с Виктор, каквито съмнения се прокраднаха наскоро.
Още по темата
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
Още от категорията
/
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж, но правата ви за връщане остават
12:38
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
10:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.