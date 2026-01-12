Калоян Кънчев, който беше сред участниците в риалитито "Ергенът: Любов в Рая" по Би Ти Ви, тръгна на уроци по правоговор.26-годишният финансист сам установил, че има проблем с говора, докато гледал епизодите на предаването, от което излезе в двойка с пловдивчанката Габи, но за кратко.Калоян, който днес е във връзка с Маги Томова, позната от трети сезон на шоуто, потърсил специалист, с който да работи. Младият мъж вече се радва на добри резултати, но се е амбицирал да постигне съвършенство, пише HotArena.