Есенно почистване: Как да подготвим дома за студените дни
"Фокус“ събра няколко съвета, които обясняват защо есенното почистване е важно:
Влажност и мухъл. След есенните дъждове и повишена влажност, стените, прозорците и ъглите могат да задържат влага. Редовното почистване и проветряване предотвратява появата на мухъл.
Почистване на въздуха. Прахът и алергените се натрупват, особено в килими, пердета и завивки. Премахването им прави въздуха по-чист и дишането по-лесно през отоплителния сезон.
Подготовка за отопление. Чисти радиатори, канали и въздуховоди работят по-ефективно и разходът на енергия се намалява.
Основни стъпки за есенно почистване
1. Прозорци и дограма. Измийте стъклата отвътре и отвън, почистете первазите и проверете уплътненията на дограмата.
2. Текстил и мека мебел. Изперете пердета, покривки и завивки. Почистете диваните и столовете с прахосмукачка или подходящ препарат.
3. Килими и подове. Изтупайте и почистете килимите, полирате подовете и премахнете всякакви следи от влага.
4. Съхранение на летните вещи. Сменете летните дрехи и обувки с топли зимни артикули, проветрете гардеробите и шкафовете.
5. Кухня и хранителни продукти. Проверете запасите, почистете хладилника и шкафа, отделете продукти, които могат да се развалят.
6. Отоплителни уреди. Почистете радиаторите, котлона и камината, ако имате такава. Проверете изправността на термостати и предпазни уреди. Подгответе климатика, за него вече писахме.
Малки трикове за уют и комфорт
– Етерични масла или ароматни свещи с канела, портокал или хвойна създават усещане за топлина и есенен уют.
– Влагоуловители и правилно проветряване поддържат оптимална влажност и предотвратяват конденза по прозорците.
– Ротация на спалното бельо и завивки – чисти и свежи олекотени завивки и по-дебели чаршафи ще направят зимните вечери по-приятни.
Домът, който е чист, подреден и добре подготвен, се превръща в убежище от външния свят, където всяка капка дъжд или снежинка е просто фон на уютната ни зимна история, категоричен е "Фокус“.
