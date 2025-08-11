ЗАРЕЖДАНЕ...
Есетровата луна направи фурор по света
Названието есетрова луна е дадено още от древните индиански племена, защото по това време на годината има изобилие от есетрова риба, а пълнолунието бележи голямото разнообразие и богатство на природата в края на лятото, пише Space.
Понякога е известна и като "Червената луна" заради руменина, която е известно, че приема в лятната мъгла, докато народът Анишинаабе от Големите езера я е познавал като "Оризовата луна" и я е използвал като знак, че е време за прибиране на реколтата.
Кадрите са запечатали Есетровата луна в Германия, Турция, Испания, Великобритания и Русия.
