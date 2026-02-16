Етиен Леви аут от "Капките"
Изключително интересни участници с много емоционални истории ще станат част от любимото шоу тази година. Към екипа на “Като две капки вода" ще се присъедини и нов ментор. На мястото на вокалния педагог Етиен Леви тази година застава изключително талантлива певица Михаела Маринова. “Етиен иска да даде път на младите, което също искаме и ние. Михаела е един от най-добрите вокални педагози в България и се радваме, че ще работим с нея", каза продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико в “На фокус с Лора Крумова".
“Много е трудно 14 години непрекъснато да надграждаш. Аз смятам, че това е едно от най-ценните за нас неща като екип, че успяваме да правим нещо повече всяка следваща година. Тази година ще имаме много интересен каст. Някои от участниците са много големи звезди, а някои ще станат такива. Този сезон ще влезем една идея по-дълбоко в личните истории на участниците", допълни още Кирил Киров - Кико за звездния каст.
“Искаме зрителят, когато седне в понеделник в 20:00 часа пред екрана, да се усмихне. Това е нашата мисия и цел", сподели Димитър Рачков пред Лора Крумова. Герасим Георгиев - Геро се обърна към участниците през ефира на NOVA ден преди старта: “Искам да пожелая нещо на участниците. Молбата ми е да се забавляват и да се отпуснат."
Коя е Кралицата, която ще се присъедини на масата на журито към Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки? Кои ще бъдат новите участници? Какви лични истории ще покажат пред камерите? С какви изпълнения ще излязат за първи път на сцената? Къде ще е големият финал тази година? Гледайте “Като две капки вода" XIV Сезона-Слънце по NOVA.
