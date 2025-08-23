ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как да проверите налягането в гумите на колата само със смартфона си
За да използвате този метод, ще ви е необходимо специално приложение за разпознаване на изображения, което е способно да измерва размери и да анализира формата на обектите. Някои от тези приложения използват алгоритми, които са обучени да разпознават характеристиките на автомобилните гуми, като степента на деформация или контактната площ на гумата с пътната настилка.
Според Automedia, процесът е изключително прост. Просто направете снимка на гумата отстрани. Приложението ще анализира снимката и ще изчисли степента на деформация на гумата. Тази информация е пряко свързана с налягането в нея. Например, ако гумата е по-мека, контактната й площ с пътя ще бъде по-голяма, което приложението ще засече.
Важно е да се отбележи, че този метод не е толкова точен, колкото използването на манометър, но може да ви даде бърза и приблизителна представа за състоянието на гумите ви. Този трик е особено полезен в ситуации, когато сте на път и нямате достъп до бензиностанция или до личен манометър.
Някои по-напреднали приложения дори използват машинно обучение, за да сравняват снимката на вашата гума с база данни от снимки на правилно напомпани гуми. Това позволява на системата да предоставя още по-точна информация и да ви уведомява дали е необходимо да напомпите гумите си.
В крайна сметка, използването на смартфона за проверка на налягането в гумите е чудесен пример за това как технологиите правят живота ни по-лесен. Това е практично решение за всеки, който иска да следи състоянието на гумите си, без да разполага със специализирани инструменти.
