Най-честата грешка, допускана от хората, е, че не са подсигурили правилно вратите си и те са лесни за преодоляване, както и споделянето на информация в социалните мрежи. Това каза Андрей Сапунджиев – преподавател в Академия на МВР София, председател на Националния съюз на ключарите в България, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.Преди да заминат за празниците, хората трябва да подсигурят жилището си. "Много хора живеят с убеждението, че жилището им е подсигурено. Могат да получат информация във всички ателиета на членове на Съюза на ключарите в България дали ключалките им са актуални и ако не са, да сложат висок клас на сигурност. Също е добре да не споделят в социалните мрежи, че отсъстват, и да качват снимки от чужбина, за да не е ясно, че в дома им няма никой“, съветва експертът.Ключалките с високо ниво на сигурност са първа стъпка към превенцията на домовите кражби. Секюрити обковът на прозорците, камерите, алармените системи и светлинните датчици също са допълнителна защита срещу крадците.По думите му в повечето случаи крадците подбират ключалки, които са лесни за преодоляване, а не конкретни жилища и конкретни квартали. Други обаче набелязват жертвите си по социалния им статус, като те действат в по-скъпите квартали, добави Андрей Сапунджиев.Най-уязвими са апартаментите на партерните и на последните етажи. "Може да се проникне през покрива и крадците да се спуснат лесно. Доста често те имат катерачески умения. Най-неуязвими са домовете на средните етажи“, поясни експертът.Всяка фирма производител периодично модернизира ключалките си с нови защити, но и крадците непрекъснато усъвършенстват способите за преодоляването им, заяви той. Важни са не само ключалките, но и самите врати. "High Security ключалките трябва да бъдат сложени на метални врати, въпреки че все по-рядко има кражби чрез взломяване, все по-често са чрез отключване“, добави Андрей Сапунджиев.Националният съюз на ключарите традиционно провежда съвместни кампании с МВР по превенция на домовите кражби. Тазгодишната кампания също е дала резултати. "Последното десетмесечие показа голям спад на домовите кражби, особено за района на София“, подчерта преподавателят в академията на МВР.