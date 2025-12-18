Ето как да защитим дома си по Коледа
Преди да заминат за празниците, хората трябва да подсигурят жилището си. "Много хора живеят с убеждението, че жилището им е подсигурено. Могат да получат информация във всички ателиета на членове на Съюза на ключарите в България дали ключалките им са актуални и ако не са, да сложат висок клас на сигурност. Също е добре да не споделят в социалните мрежи, че отсъстват, и да качват снимки от чужбина, за да не е ясно, че в дома им няма никой“, съветва експертът.
Ключалките с високо ниво на сигурност са първа стъпка към превенцията на домовите кражби. Секюрити обковът на прозорците, камерите, алармените системи и светлинните датчици също са допълнителна защита срещу крадците.
По думите му в повечето случаи крадците подбират ключалки, които са лесни за преодоляване, а не конкретни жилища и конкретни квартали. Други обаче набелязват жертвите си по социалния им статус, като те действат в по-скъпите квартали, добави Андрей Сапунджиев.
Най-уязвими са апартаментите на партерните и на последните етажи. "Може да се проникне през покрива и крадците да се спуснат лесно. Доста често те имат катерачески умения. Най-неуязвими са домовете на средните етажи“, поясни експертът.
Всяка фирма производител периодично модернизира ключалките си с нови защити, но и крадците непрекъснато усъвършенстват способите за преодоляването им, заяви той. Важни са не само ключалките, но и самите врати. "High Security ключалките трябва да бъдат сложени на метални врати, въпреки че все по-рядко има кражби чрез взломяване, все по-често са чрез отключване“, добави Андрей Сапунджиев.
Националният съюз на ключарите традиционно провежда съвместни кампании с МВР по превенция на домовите кражби. Тазгодишната кампания също е дала резултати. "Последното десетмесечие показа голям спад на домовите кражби, особено за района на София“, подчерта преподавателят в академията на МВР.
