Ето какво събра децата на Вергов и Рачков

© Наследниците на някои от любимите български актьори избраха да ги наследят в професията, а тв сериалите им дадоха възможност да си партнират заедно на екрана.



Почитателите на хитовата медицинска поредица на NOVA “Откраднат живот“ събра Димитър Рачков със сина му, който носи неговото име, както и Юлиан Вергов с неговата Алена.



Хонорар



Димитър Рачков-младши изигра ролята на осиновения син Коко на героинята на Марта Вачкова – главната сестра на болницата. Покрай славата, която го връхлетя, тийнейджърът беше на косъм да се сбогува с екранните си изяви. Заради влошените му оценки в училище майка му Христина Апостолова, която е автор на сценария, снижи до минимум изявите на детето си. Митко обаче си взе поука и напълни бележника с отлични оценки и затова получи нови екранни сцени. А най-сладкото за него бе, че започна да взима хонорар наравно с останалите актьори от по 120 лв. на ден. Същия получи и братчето му Петър Милошев, който също влезе с роля в "Откраднат живот“. Рачкови бяха вторите баща и син, които станаха част от сериала – зрителите видяха на малкия екран първо Стоян и Алек Алексиеви в ролите на проф. Генадиев и д-р Василев, след което в епизодите се включи и Цветан Алексиев като Емил Богданов.



Пица



Юлиан Вергов се превърна във всеобщ любимец в няколко от сезоните на "Откраднат живот“ като хирурга, анестезиолог и директор на болницата доц. Банков, а в един от тях се снима и дъщеря му Алена. Тя влезе в ролята на 15-годишната тийнейджърка Алиша, която постъпи в клиниката като пациент и стана ябълка на раздора между Наум Шопов и Луиза Григорова. След това видяхме Вергови заедно във филма "Петя на моята Петя“ - той бе в ролята на директора на училището, а дъщеря му – негова ученичка. Оказа се, че лентата е заснета в Бургас преди "Откраднат живот“. После сполучливият тандем изгря и в уеб сериал, в който Алена разнасяше пици и един от клиентите се оказа татко й.



Чипс



Размененото бебе в "Откраднат живот“ Алек Алексиев също се отчита с продължение в професията. Неговата дъщеря Ая стана звезда в сериала "Татковци“ като чаровната Кики. Нейните епизоди са заснети от майка й Яна Титова. "Имам прекрасни родители. Най-много обичам, когато сме тримата или с мама да имаме ден само за нас“, казва артистичната Ая. Тя пожела спечеления си хонорар от продукцията да дари за благотворителност. На въпроса какво е да работи с майка си, която е един от режисьорите на "Татковци“, Ая споделя, че се чувства повече от добре, а Титова се отнасяла мило с нея на снимачната площадка. С екранния си татко Павел Иванов също добре се разбират на сета, като той й обещавал чипс заради неприятния тест за COVID-19 преди началото на снимките.



Лъжите в нас



В сериала на NOVA “Лъжите в нас“ участваха Дарин Ангелов и дъщеря му Дария. 5-годишното момиченце показа завиден артистичен талант в образа на малката Рая. Освен това тя пее и в детската вокална група "Бон-бон“. "Изключително артистична е, носи го в себе си, играе, присъства, пее наистина великолепно и съм много щастлив от това нещо, защото виждам, че изкуството я влече. Дали ще стане актриса един ден, като порасне, нямам никаква представа. Каквото ще, това да стане. Аз съм длъжен да я подкрепя и ще я подкрепя. Стига да е нещо, което не ощетява и не наранява другите хора“, каза в интервю за "Телеграф“ гордият татко.



All Inclusive



В два различни сериала на NOVA пък се снимаха актьорът Дани Ангелов и неговият син Симеон. Таткото обира овациите като полицейския инспектор Черкезов, а малкият – като Денис, сина на Любен Кънев и София Маринкова в All Inclusive. "Докато снимахме в Банско, София ми липсваше. Забавлявах се много по време на снимките, правих много бели. В началото имах много сцени с Ненчо Балабанов, а после и с другите актьори. Любо е много добър човек и много ми харесва как играе. А Ненчо е голям комедиант и постоянно говореше на испански“, споделя Симеон. "Много харесвам персонажа си в "Братя“. Той е много близо до мен като човек – строг, но справедлив и принципен. Сценарият на "Братя“ е написан много професионално. Както в "All Inclusive", така и в "Братя“ продуцентът Краси Ванков е избрал страхотен екип. Много мотивиран. Може да звучи нескромно, но кастът и в двата сериала е много готин“, разказва Дани. Ангелов е горд, че наследникът му има повече роли от него, а една от трудните се оказала тази във филма "Писма от Антрактида“. "Синът ми е по-интровертен от мен, много събран. На пръв поглед изглежда експанзивен, но всъщност не е такъв. Аз съм по-активен, но чисто актьорски той има талант, който е дар Божи. Не носи в себе си суетата, за да се самозабрави“, добавя Дани Ангелов.



Ние, нашите и вашите



Синът на любимката на мало и голямо Албена Михова – Мартин Желанков, е трето поколение актьор. Отскоро той е на щат в Сатиричния театър, който е основан от дядо му Яким Михов. Преди това обаче NOVA показа таланта му в сериала "Ние, нашите и вашите“. Албена Михова, която има актьорска школа за деца и младежи, признава, че е оставила Марти сам да се готви за ролята си и допълни, че никога не си е представяла, че той ще поеме по нейния път. "Взимах го с мен в школата, за да ми помага. Трябваше някой да ми носи дисагите, а то пък взе, че му хареса и ето го сега“, разкри актрисата, като подчерта, че отказва да помага на сина си в подготовката, защото смята, че може да се справи сам. За сметка на това двамата гледат заедно сериала и коментират актьорската игра. "Не знаех кои са другите в кастинга на "Ние, нашите и вашите“ и колко добри са те. На мен ми беше за първи път. Взеха, че ме избраха - според мен стана случайно“, разказа с чувство за хумор Мартин. Той сподели още, че ролята му в "Ние, нашите и вашите“ е много близка до самия него и това му помага: "Улеснява ме, защото образът също е музикант, спортист и романтик. Аз съм същият, само че не съм толкова плах, колкото него“.



Дисни



Дъщерята на актьорите Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека – Девина Василева, влезе в образа на легендарната шампионка по гмуркане Ейлин Ригин във филма на “Дисни“ за първата жена, преплувала Ламанша, която бе заснета преди няколко месеца у нас и заради която на родна земя пристигна очарователната Дейзи Ридли, която игра Последния джедай в новата трилогия от "Междузвездни войни“. Девина изпълнява и второстепенна роля във филма Memory с Лиъм Нийсън, който също бе заснет у нас, а през 2021 г. прави дебютния си филм FriDgid ("Хлад").



Наследницата на Башар Рахал – Клои, пък се похвали, че вече има награда за най-добра актриса в американския конкурс “Национални награди за младежки изкуства“, където пребори 240 артисти от 700 представления. “Миналата година беше номинирана за “Веселите уиндзорки", но не спечели, а тази година спечели за главна роля с образа си на Макмърфи в “Полет над кукувиче гнездо". Играе мъжка роля, която в едноименния филм се изпълнява от Джак Никълсън", разказа Башар Рахал. "Беше много различно от всичко досега, защото мъжката роля се играе от много голям мъж, а аз не съм много голям мъж. Ролята, която си партнира с главната мъжка роля, пък е много женска, но не можеше да бъде направена от жена, защото се губят някакви нюанси. И ние тотално обърнахме нещата. Аз много говорих с нашия режисьор за решението да размени пола в главните роли и обяснението беше, че тъй като пиесата и филмът с Джак Никълсън са много познати, хората ще очакват актьорите да се справят точно толкова добре. А това няма как да се случи – просто никой не може да играе тази роля като Джак Никълсън. Затова публиката гледа нещо по-различно и на мен това решение много ми харесва“, добави и Клои Рахал.



Алекс Сърчаджиева иска София Ласкин да е банкер



Дъщерята на актьорите Александра Сърчаджиева и Иван Ласкин вече тръгна по техните стъпки и се снима във филма на Яна Маринова и Луиза Григорова "Игра на доверие“. "Тя е много щастлива от това, което й се случва. Истината е, че аз не бях много сигурна, че искам да я пускам, защото се опитвах колкото се може по-дълго време да я държа далеч от това. В моите представи тя трябва да стане банкер или адвокат. И нея съвсем случайно я избраха за този филм. Мислех дали да не й кажа, че няма да се снима заради ковид, но говорих с мои приятели и те ми казаха, че нямам право да я лъжа. Дадох си сметка, че мен майка ми никога не ме е спирала. Изказвала е мнението си по въпроса, но никога не ми е казвала – не, няма как да стане. Та си казах, че това е нейния път, щом са я избрали, тя иска да го направи и аз нямам право да я спирам. Екипът я обгрижва страхотно. Ролята й е драматична, бих казала доста сериозна роля за едно дете. Казват ми, че е изключителен професионалист на терен, което мен много ме впечатли. Била много подготвена, адекватна и професионално се държала“, разказа пред "Телеграф“ Алекс. Тя не е помагала на наследницата си за подготовката, тъй като не смята, че е редно да се бърка, при положение че има режисьор и той знае какво търси от детето.



Ефремови заедно в Още една мечта



Актьорът Кирил Ефремов има щастието да снима филма "Още една мечта“ със сина си Ефрем. Попадането на момчето на снимачната площадка обаче е чиста случайност. Един ден, докато работят по филма, режисьорът Николай Мутафчиев обяснява, че му трябва малко момче за една от сцените. Кирил Ефремов казва, че синът му е на същата възраст, на която е и детето от сюжета, и така решават да го пробват. Ефрем не спи две вечери подред от вълнение. Има само две изречения, но много се притеснява. Понеже снимките са нощни, баща му го буди в 2,30 ч. и след по-малко от час вече са при екипа на продукцията. "Обиколи цялата площадка. Операторът му показа как работят камерите", разказва бащата. И въпреки цялото си притеснение малкият се справя като професионален актьор със сцената. Това е и един от малкото случаи, в които той е на снимачна площадка. Въпреки това детето познава и повечето от колегите на баща си. Когато го гледа в "Под прикритие", иска да знае какво ще се случи с някои от героите. А щом види баща си ранен на екрана, го пита: "Сега боли ли те, има ли ти нещо?". От сериала най-харесва групировката на мафиота. Дори кръстил кучето на чичо си Джаро.