Ето какво време ни очаква през почивни дни на морето
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
