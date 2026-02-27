Ето какво време ни очаква в края на работната седмица
©
В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
Още от категорията
/
Страхът от интелигентните очила, стана причина за създаването на ново приложение, което открива "шпионите"
08:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мария Цънцарова се завръща
15:41 / 26.02.2026
Тежки битки за морал, власт и оцеляване, зависимости и опасни тай...
10:57 / 26.02.2026
Почина Асен Шопов, символ на цяла епоха в българския театър
09:23 / 26.02.2026
Празник е!
08:25 / 26.02.2026
НИМХ с пълната прогноза до края на седмицата и за началото на мар...
08:29 / 26.02.2026
Бил Гейтс се извини за връзките си с Епстийн и призна, че е имал ...
17:10 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.