Ето кога официално ще настъпи астрономическата есен
© Фокус
Тогава е и моментът на есенното равноденствие, припомня пред bTV Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.
В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.
Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.
Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.
