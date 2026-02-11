Ето кога стартира играта, превърнала се в световна сензация
©
Концепцията на предаването е уникална: претендентите за победа се изправят един срещу друг в зрелищни дуели по различни теми върху гигантски интерактивен LED под, разделен на 100 полета. Крайната цел е да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои, демонстрирайки впечатляващ спектър от познания. Последният оцелял участник ще завладее огромното поле и голямата награда от 30 000 евро. В края на всеки епизод бонус дуел пък ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента.
За да гарантира безкомпромисното качество на играта, българската версия на "The Floor" е реализирана в оригиналното студио на предаването в Нидерландия – в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в цяла Европа. Там българските участници стъпват на същата арена, където са реализирани някои от най-успешните световни версии на формата. Резултатът е грандиозен декор, стотици камери и напрежение, което зрителите ще усещат през цялото време.
Хладнокръвие, богата обща култура, остър ум, бързи реакции и стратегическо мислене. Кое от тези оръжия ще се окаже най-мощно за участниците по пътя към победата?
