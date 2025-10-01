ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов в рая" и кои
Intrigi.bg научи от сигурни източници кои двойки са продължили заедно и извън шоуто и вече са в сериозна връзка. Да, изненадващо такива има, но за съжаление това не са победителите в "Ергенът“.
Както първи разкрихме – победители са Филипа и Йовица, които обаче се разделят веднага след шоуто. Издаде ги таен вайбър чат, който разпространихме в мрежата. В него Филипа обяснява подигравателно как след финала на предаването ще започнат да я канят в подкастове като победителка, а тя вече е с друг мъж.
Любовта между други две двойки обаче ще устои на външния свят. Това са Джан Микеле с Габриела и Виктор с Дениз Хайрула. Първите двама са забелязвани неколкократно по заведенията, макар че по регламент трябва да са дискретни в отношенията си.
Близки до Денис Хайрула пък потвърдиха, че изкусителката все още е с Виктор и връзката им е доста сериозна. Миналия месец дори са били заедно на романтична почивка в Албания.
Никои от останалите мачнати участници не са продължили отношенията си. Както стана ясно, актьорът Петър, който е с Кристина, се оказа тайно обвързан и след края на шоуто се прекъснали връзка с юристката. "Много влюбените“ Орлин и Натали също не са заедно, като се предполага, че бащата на музикалния продуцент, който е кмет на Монтана, е бил против връзката им.
