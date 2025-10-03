Юлиан Костов е водещият на хитовия формат The Floor в България. Това стана ясно от информация във фейсбук страницата на играта.Домакин на снимките на българската версия на "The Floor" е един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа, разположен в Нидерландия.Участниците в предаването ще премерят сили на гигантски LED под, разделен на 100 равни полета, всяко от които е заето от един от играчите и представлява конкретна област на знанията му. Целта на състезателите е да завладеят целия под и да грабнат голямата победа. Опонентите ще се изправят един срещу друг в дуели по различни теми, разпознавайки поредица от изображения или думи. Победителят във всеки от тях ще избира дали да продължи с опитите си да разшири своята територия, или да остави “The Floor" да избере нов претендент за битката.В края на всеки епизод двамата участници с най-много завладени територии ще влязат в допълнителен дуел, който ще носи по гарантирани 2000 евро на всеки победител. Накрая на сезона последният оцелял, който успее да грабне владенията на всички останали, ще спечели наградата от 30 000 евро."The Floor" е един от най-бързо развиващите се формати на телевизионния пазар. Най-новите страни, които излъчват световния хит, са България, Естония и Латвия, с което глобалният обхват на формата достига до 25 територии и продължава да расте. Наскоро предаването отбеляза силни премиери в Австралия, Полша и Испания. Играта продължава да печели аудитория в цял свят, благодарение на интелигентната си концепция и отличителна идентичност. Форматът "The Floor“ e създаден в Нидерландия през 2023 г. от Talpa Studios. В САЩ холивудският актьор Роб Лоу е водещ на предаването, което има заснети вече пет сезона.