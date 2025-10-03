ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето от кого е бременна Стефани от "Биг брадър"
©
Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по "тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф във Биг Брадър казаха, че винаги ще застанат зад детето си.
Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: "Махаш го! Аз бебе не искам“.
Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което й навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното й състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот, пише Intrigi.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:38 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:36 / 02.10.2025
Църквата почита един светец, а народът казва да не планираме нови...
08:48 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.