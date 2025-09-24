ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето с какво е била облечена Даяна в последния й земен път
©
На 6 септември 1997 г., когато светът се прощава с една от най-обичаните жени на своето време, Даяна е положена в семейното имение Алторп. Малък остров в средата на изкуствено езеро става неин вечен дом – символично и уединено място, където повече от пет века почиват поколения от фамилията Спенсър.
Според сведения от близки до двореца, принцесата е била облечена в елегантна черна рокля с миди дължина и дълги ръкави, създадена от нейната любима дизайнерка Катрин Уокър. Смята се, че Даяна е избрала тази рокля малко преди трагичната катастрофа в Париж, което придава още по-силен символизъм на избора ѝ.
В ръцете си Лейди Ди държи броеница – подарък от Майка Тереза, която си отива от този свят само ден преди погребението на принцесата. До сърцето ѝ е поставена снимка на принцовете Уилям и Хари – двамата синове, които тя обичаше безусловно и които бяха най-голямата ѝ опора и смисъл в живота.
Макар тялото на Даяна да почива в Алторп, нейната светла памет остава жива. Историята ѝ продължава да вдъхновява милиони хора по света – със смелостта ѝ да бъде различна, с добротата, която излъчваше, и с човечността, която превърна в своя най-ярка корона.
И днес, повече от четвърт век по-късно, "кралицата на сърцата“ не е забравена – тя е символ на любов, надежда и състрадание, които надживяват времето.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Димитър Узунов: Театърът е едно от най-добрите средства тези научни постижения да достигнат до публиката
12:04
Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" използват повече препарати, отколкото винпромите
10:25
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен язовир се срути, отприщвайки 68 милиона тона вода
09:13
Топъл старт на есента
08:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.