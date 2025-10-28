ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето в кой театър ще можете да гледате таланта Борислав Вълов – Ей Бо
Ето как го предстваят от театъра:
Млад, енергичен и многолик артист, Ей Бо вече е познат на публиката от редица театрални сцени в страната. Завършил магистратура по актьорско майсторство в НБУ в класа на проф. Възкресия Вихърова, Борислав е участвал в десетки постановки – сред които "Сграбчи лъва“, "Криворазбраната цивилизация“, "Тримата мускетари“ и "Три пълни обиколки около света“.
Освен на сцената, Ей Бо е активен и в социалните мрежи, както и в телевизионни формати, а авторската му книга "Защото в твоите очи…“ показва друга страна от неговия талант – тази на човек с позиция и чувствителност към важните теми на нашето време.
Добре дошъл, Ей Бо – с нетърпение очакваме първите ти роли на сцената на Пазарджик!
