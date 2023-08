Ето защо претеглят пътниците преди да се качат на борда на самолета

© Air New Zealand Пътниците, които летят с Korean Air, могат да бъдат помолени да се качат на кантара, преди да се качат на борда на самолета. Упражнението, което ще продължи около три седмици, се изисква по закон и се прилага за всички корейски превозвачи. Законът изисква от авиокомпаниите да претеглят пътниците и ръчния им багаж поне веднъж на пет години и е "от решаващо значение за безопасността на полетите", каза представител на компанията.



Според местните медии съобщението е било посрещнато с отпор от страна на обществеността. Според авиокомпанията съобщението с подробна информация за измерването, което трябваше да започне на международното летище Gimpo, последвано от летище Incheon следващия месец, е било премахнато от уебсайта на авиокомпанията.



Разумно ли е да се претеглят пътниците?



"Определено не. Поне не за целите на безопасността, казва Ванс Хилдерман, главен изпълнителен директор на компанията за авиационна безопасност Afuzion.



Проучване, публикувано през 2019 г. в Journal of Transport & Health, установи, че в регионите с по-висока степен на разпространение на затлъстяването "може да започнат да се наблюдават значително нарушени нива на безопасност, ако тенденциите за увеличаване на теглото продължат".



"Ако сте в малък самолет Bombardier или Embraer и имаме 10 много затлъстели хора ... това може да доведе до малка разлика. Авиационният софтуер може да се адаптира към промените в теглото, плътността на въздуха и други фактори, поради което безопасността не е застрашена дори в ситуации, в които съставът на пътниците е нетипичен, като например полет рано сутринта с предимно бизнесмени, които обикновено тежат повече от средния пътник. Като цяло, значителното увеличение на теглото на пътник би било засенчено от теглото на горивото, товара и самия самолет. Горивото е 20 пъти повече от теглото на пътниците", заяви Хилдерман.



Но Шем Малмквист, инструктор в Колежа по аеронавтика към Техническия университет на Флорида, твърди, че случайните тегловни проби са добра идея.



"Ние използваме средното тегло на пътниците, но хората стават много по-тежки", казва той. "Триста души, които тежат повече от средното тегло, могат да доведат до значително превишаване на теглото на самолета, а всички наши изчисления на експлоатационните характеристики - дължина на пистата, изкачване, преодоляване на препятствия, разстояния за кацане, възможности за надморска височина - всички те зависят от теглото, наред с други неща", добави той.



Хилдерман е съгласен, че хората стават все по-големи, но според него сега пътниците се различават и по други начини.



"Американците стават все по-тежки. Китайците също, корейците също. Но също така летим и по-млади ... така че това всъщност компенсира увеличаването на теглото на средния човек", заяви той.







Хосе Силва, доцент в Училището по инженерни науки към австралийския университет RMIT и един от авторите на проучването, заяви, че според него авиокомпаниите не желаят да претеглят пътниците поради деликатния характер на темата.



"Липсва и разбиране за ползите за безопасността, които биха могли да се получат, ако има по-точни средства за установяване на теглото на пътниците, вместо да се разчита на стандарти", добави той.



Къде авиокомпаниите претеглят пътниците?



Air New Zealand претегли пътниците през юни по причини, свързани с безопасността и горивната ефективност. Finnair е направила същото през 2017 г., а Hawaiian Air е провела множество процеси за претегляне на пътниците по време на полети между Хонолулу и Американска Самоа.



В Европа, където превозвачите следват разпоредбите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), ситуацията е различна. През 2008 година и 2009 година EASA претегли близо 23 000 пътници и установи, че средното тегло на пътниците се е увеличило с 3 до 5 килограма (6,6 до 11 фунта). В последващ доклад, публикуван през 2022 г., се констатира, че средното тегло на пътниците се е увеличило леко от 2009 г. насам - средно 82 кг за мъжете и 68 кг за жените, пише bTV.