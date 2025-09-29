ЗАРЕЖДАНЕ...
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
©
Блондинката впечатли с присъствието си още на премиерата на шоуто, където се държеше като "кралицата на вечерта" и заемаше централно място на общите снимки – според запознати езикът на тялото й подсказва лидерски позиции и дори победа.
Хора от кухнята на формата твърдят, че Ева наистина е стигнала до финал. Другият финалист и евентуален победител е рапърът Венци Венц. Правилата на играта са такива, че може да има повече от един победител.
Веселинова споделя, че покрай снимките на шоуто за първи път се е отделила от близнаците си Борис и Стефания, което е и нов трогателен момент за нея. Чаровната блондинка признава, че няма намерение да се връща в телевизията - просто е харесала идеята на играта и предизвикателството, което носи.
Още по темата
/
Рая призна за Явор
10:08
Още от категорията
/
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви, излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините
09:59
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Най-мръсните места у дома: 14 предмета, които крият повече бактер...
22:28 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато пл...
18:43 / 28.09.2025
Тейлър Суифт беше на сватбата на Селена Гомес, но един детайл я о...
14:22 / 28.09.2025
Български стилисти дебютираха на модното шоу в Милано
12:35 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:18 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
10:42 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.