Евгени Минчев влиза в "Като две капки вода"
"Капо ди тути Капки (шеф на всички Капки – б.а.)... Така се обръщам към Кралят на телевизионният ефир Маги Халваджиян. Вчера гостувах в офиса на легендарният режисьор и продуцент, като заедно с брат му Джуди и режисьора Кирил Киров-Кико си пожелахме най-добри и весели предстоящи празници. Браво, момчета, благодаря за почерпката", написа Евгени Минчев в социалните мрежи миналата сряда. Той показа снимка от офиса на арменците и техния нов съдружник. По масата не се виждат нито чаши, нито чинии, така че почерпката явно не е била основната цел на срещата. Ставало е въпрос за работа.
Евгени не веднъж е показвал, че има добри артистични заложби, макар да не е артист по професия, нито по образование. Той пее доста добре, даже е записвал доста песни, въпреки че публиката не го познава като певец. Преди 4 години влезе в друго популярно шоу на Халваджиян – "Маскираният певец", но само като гост звезда. Името му се спрягаше за "Капките" през 2017 г., като се смяташе, че ще влезе там заедно с певицата Деси Слава. Седмици по-рано двамата бяха заедно в къщата на "Биг Брадър" и имаха конфликт помежду си. Всички мислеха, че ще е интересно да го продължат и в "Капките". Тогава обаче Деси Слава прие участие в имитаторското шоу, но Евгени не влезе. Сега има нов шанс да го видим в "Капките".
От Нова тв засега не са съобщили официално, че подготвят 14-и сезон на "Капките", но след разбиващия рейтинг на миналогодишното 13-то издание на шоуто и уникалния му за България финал на Националния стадион "Васил Левски" е логично да има продължение. Най-вероятно сезон 14 ще тръгне през февруари.
Проблемът пред продуцентите винаги е бил намирането на достатъчно талантливи и в същото време популярни участници, които да се впрегнат в продължение на 3 месеца да подготвят ново изпълнение всяка седмица. Такъв тип хора обикновено са много заети и няма как да гарантират, че всяка неделя ще са на линия за шоуто, което се излъчва на живо по телевизията.
Явно вече е трудно да се търсят участници само сред големите звезди на сцената и се е наложило да предлагат оферти и на по-слабо познатите артистични таланти в родината, какъвто е Минчев.
Допреди около два месеца се говореше, че и Петър Дочев се гласи за шоуто за имитатори. Актьорът беше решил да напусне "Преди обед" и Би Ти Ви, защото му взеха мястото като водещ и го дадоха на Венета Райкова, а него направиха репортер. Само че Венета напусна, Дочев се завърна в предаването и като че ли се закрепи там. Той най-вероятно ще остане в Би Ти Ви, а Халваджиян вече готви офертите за други участници в своето предаване.
