През 2024 г. стойността на продадените пощенски картички в ЕС е била 60,0 милиона евро, което е с 15% по-малко в сравнение с 2023 г. (69 милиона евро).От 2014 г. насам се наблюдава спад в стойността на продадените пощенски картички. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".По време на световната пандемия обаче този брой се е увеличил и е достигнал най-високото си ниво през последното десетилетие. От 2020 г. до 2021 г. стойността на продадените пощенски картички е нараснала с почти 50% и през 2022 г. е достигнала връх от 81,3 милиона евро.Увеличение на броя на работещите в пощенските и куриерските услугиВ ЕС 1,45 милиона души на възраст 15 или повече години са били заети в пощенските и куриерските услуги през 2024 г., в сравнение с 1,40 милиона през 2014 г. "Пощенски и куриерски дейности“ включват услуги като вземане, транспортиране и доставка на писма и колети.Сред заетите 0,90 милиона са мъже, което представлява 62,9% от общия брой работници в този сектор. На ниво ЕС средно 70 души на 10 000 заети са работили в сектора на пощенските и куриерските услуги. Това е леко намаление в сравнение с 2014 г. (75 души на 10 000 заети).