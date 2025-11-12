Европейската космическа агенция с важни отговори за обект 3I/ATLAS
Какво е кометата 3I/ATLAS?
Кометата 3I/ATLAS е новооткрит междузвезден обект, което означава, че произхожда от място извън нашата Слънчева система. Тя е едва третата от този вид, наблюдавана досега, след 1I/ʻOumuamua през 2017 г. и 2I/Borisov през 2019 г.
Защо е важна?
Тези комети са напълно чужди. Всяка планета, луна, астероид, комета и форма на живот в нашата Слънчева система имат общ произход. Но междузвездните комети са истински пришълци, носещи улики за формирането на светове далеч отвъд нашия.
Кога и как е открита?
За първи път е забелязана на 1 юли 2025 г. от телескопа на Системата за ранно предупреждение за сблъсък на астероиди със Земята (ATLAS) в Рио Уртадо, Чили. Необичайната ѝ траектория веднага поражда подозрения, че произхожда от междузвездното пространство. По-късно това е потвърдено от астрономи от цял свят и на обекта е дадено официалното наименование: 3I/ATLAS.
Защо името 3I/ATLAS?
Традиционно кометите са кръщавани на името на човека, който ги е открил. Днес следваме кодирана система за именуване, разработена от Международния астрономически съюз. Първата буква обозначава категорията, към която принадлежи кометата – в този случай "I“ за "междузвездна“. Цифрата "3“ пред "I“ показва, че кометата е третата от този вид. Думата "ATLAS“ се отнася до програмата, която управлява телескопа, който пръв е забелязал кометата.
Важни факти за кометата
Размер: от няколкостотин метра до няколко километра в диаметър
Скорост: приблизително 210 000 км/ч – най-високата скорост, регистрирана някога за посетител на Слънчевата система
Възраст: милиарди години – което се вижда от невероятната й скорост, доказателство, че тя се носи в космоса от много дълго време
Най-близко до Земята: около 270 милиона километра (19 декември 2025 г.)
Най-близко до Марс: 30 милиона километра (3 октомври 2025 г.)
Най-близко до Слънцето: 210 милиона километра (30 октомври 2025 г.)
Представлява ли опасност за Земята?
Най-близкото разстояние, на което кометата ще се доближи до Земята, е около 270 милиона километра – това е около 1,8 пъти разстоянието между Земята и Слънцето. По време на най-близкото си приближаване до Земята, тя ще се намира от другата страна на Слънцето. Тя не представлява опасност за нашата планета или за други планети в Слънчевата система.
Проследява ли Службата за планетарна защита на ЕКА кометата?
Да. Службата за планетарна защита на ЕКА реагира незабавно на откритието, като астрономите на ЕКА допринесоха за глобалните усилия за проследяване на траекторията на кометата с помощта на телескопи в Хавай, Чили и Австралия. Те също така търсят доказателства за нейното съществуване в по-стари данни – процес, известен като "преоткриване“.
Тези усилия са част от по-широката мисия на ЕКА за откриване, проследяване и характеризиране на обекти близо до Земята – въпреки че 3I/ATLAS не се счита за такъв, поради разстоянието му от нашата планета.
Когато кометата достигне най-близката си точка до Земята, тя ще бъде скрита зад Слънцето. Тя трябва да се появи отново в края на ноември, като ще предостави на астрономите още една възможност за изследване.
Какво ще се случи с 3I/ATLAS през следващите месеци?
3I/ATLAS е активна комета. Наблюденията на космическия телескоп "Хъбъл“ на НАСА/ЕКА вече засякоха прахови облаци, изхвърлени от затоплената от Слънцето страна на кометата, и следи от прахова опашка, изтичаща от ядрото ѝ. Кометите, произхождащи от нашата Слънчева система, проявяват подобно поведение.
Докато кометата продължава да се приближава към Слънцето, вероятно ще губи все повече и повече маса, тъй като замразените газове се превръщат в пара, носеща прах и лед в космоса. Наблюденията на космическия телескоп "Джеймс Уеб“ на НАСА/ЕКА/КСА на комата, или "халото“, около кометата, вече разкриват, че при загряването на кометата се отделят въглероден диоксид, вода, въглероден оксид, карбонил сулфид и воден лед.
EКA планира ли да посети 3I/ATLAS?
Кометата ще достигне най-близката си точка до Слънцето на 30 октомври 2025 г., преминавайки точно вътре в орбитата на Марс. След този момент тя ще се отдалечи бързо от центъра на Слънчевата система. Това е твърде скоро, а кометата се движи твърде бързо, за да се обмисли изпращането на космически кораб, който да я посети или да кацне на нея. Вместо това наблюдаваме 3I/ATLAS от разстояние с нашите космически телескопи и планетарни мисии.
