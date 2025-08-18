Ако сте почитатели на телевизионните риалити формати, драмите пред камерите и романтиката, която често граничи с абсурда – добре дошли! Представяме ви новото грешно удоволствие, за което всички говорят – "Диви и красиви“, или както вече се шегуват в социалните мрежи – "Ергенът“ от "Али Експрес“.Този нов формат обещава да е по-шарен, по-шумен и… определено по-непредсказуем от познатите досега версии. Зрителите веднага забелязаха, че липсват блясъкът и луксът на класическия "Ерген“, но затова пък получаваме доза сурова, неподправена емоция, малко кич и много смях – понякога умишлен, понякога не съвсем. Новото риалити "Диви и красиви“ тръгна по Нова тв преди броени дни. Седем жени и седем мъже с различни професии и характери ще преминат през изпитания, предизвикателства и специални срещи, за да намерят своята половинка, ако е писано.Като сюжет предаването е семпло и наподобява доста по-евтина версия на "Ергенът". Шри Ланка е заменена с нос Калиакра, седемте жени, които е трудно да различим, са идентични с тунингованите мадами от шоуто на Би Ти Ви, единствената разлика е, че повечето от мацките имат някакви професии, а не са безработни и "инфлуенсърки“. И тези жени са много реализирани в живота на думи, но търсят алфа мъжкари, които да ги гледат и издържат, за да си стоят в женската си енергия.Реплики, които са достойни за мемета – или вече са такива. Именно тази смесица от претенции за хай класа и реалността от панелния блок придава на шоуто един особено български чар. Това е като да поръчаш дизайнерски часовник от "Али Експрес“ – знаеш, че няма да е оригиналът, но пък ще бъде забавно изживяване.Във време, в което социалните мрежи са пълни с "перфектни“ животи, това шоу идва като освежаващ шамар – напомняне, че истинската драма, страст и емоции рядко се побират в златна рамка.Може би "Диви и красиви“ няма да спечели награди за телевизия, но със сигурност ще остане в съзнанието ни. Като онзи странен подарък от "Али Експрес“ – евтин, леко нелеп, но пък толкова забавен, че го показваш на всичките си приятели.Водещ на предаването е "ергенката“ Маги Томова, а креативен продуцент е Михаил Недков. Няма официално обявена парична награда, което е изненадващо. Риалитито не е ново за България, защото преди година бе излъчен първият му сезон, но само онлайн. Водеща бе Ивка Бейбе. На финала на“ сезона двойката победител бе определена след гласуване от всички зрители, както ще бъде и при тв варианта. Целта на предаването е да се намери любовта, но това не е единственият начин за прогресиране напред във формата. Ще има истинска любов, изневери, ревност, секс – обещават от продукцията.Именно в това шоу изгря рускинята Арина Осипова, известна като доктор Гудз, която прави заради некачествен ботокс и умения 11 жени в "Пирогов“. Тя се пробва да намери любовта в "Диви и красиви“, но получи единствено слава.Финалът на онлайн риалитито бе съпроводен от скандали и тайни. До края на надпреварата достигнаха Симона и Николай. Двамата се събраха още от първия си ден в шоуто.Редом до тях за голямата награда – пари или околосветско пътешествие трябваше да застанат Ина и Йордан. Втората двойка имаше доста екстремни, скандални и заплетени моменти в риалити формата, продуциран от участника в "Игри на волята“ Неделчо Богданов. За всички бе ясно, че Ина не си пада по Йордан, докато той е безнадеждно влюбен в певицата по майчинство.Двамата все пак стигнаха до финала на шоуто, но когато Ина излезе пред публиката, заяви, че се отказва от надпреварата, защото за цяла България е ясно, че двамата не са влюбени и не искат да лъжат зрителите и феновете на предаването, убеждавайки ги в обратното. На финала обаче липсваше самият Йордан, а водещата - Иска Бейбе, съобщи единствено, че той отсъства по здравословни причини.След вот за победата срещу Симона и Николай се изправиха скандалната участничка от "Ергенът 3“ – Теа и Симеон, които имаха бурен романс в шоуто, който продължи и след напускането му.Водещата все пак заяви на зрителите, че понеже Йордан е бил наистина влюбен в Ина, гласуването за него що остане отворено и всеки, който желае да подкрепи чистите му намерения, а не някоя от двойките, може да го стори.Именно това се случи – зрителите категорично избраха именно той да е победителят в първия сезон на шоуто, в което наградата бе околосветско пътешествие (меден месец) на стойност 50 000 лева или парична награда от 10 000 лв.Голямата награда обаче прие брат му, който заяви просто, че Йордан се възстановява, но не даде яснота, какво се е случило с него. Седмица след финала на шоуто Дани Крачунов сам реши да пусне видео в социалните мрежи, с което призна, че е катастрофирал тежко, бил е 17 дни в кома и е загубил половината си крак, който лекарите не успели да спасят.Предстои да видим дали и в сезона по Нова тв ще има такива драми, каквито и в онлайн формата. На този етап публиката очевидно харесва шоуто, защото първите рейтинги са доста обнадеждаващи и Нова телевизия значително изпреварва Би Ти Ви, пише Уикенд.