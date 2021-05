Фантастично представяне на Виктория на финала на "Евровизия", но зрителите я саботираха

© Инстаграм Завърши тазгодишното издание на музикалния конкурс "Евровизия“. 23-годишната певица Виктория, която представи страната ни с песента "Growing Up is Getting Old“, се представи отлично, но завърши на 11-о след гласуването на зрителите.



Певицата имаше 140 точки от националните журита, което я подреждаше на 6-о място, преди да бъде взет под внимание вотът на публиката. След като гласовете от SMS-и бяха отчетени, Виктория получи само 30 допълнителни точки и падна до 11-о място.



Това в никакъв случай не е лошо представяне, тъй като България стига до финала на предаването едва за пети път.



Най-успешното участие на България досега е през 2017 г., когато песента на Кристиан Костов "Beautiful Mess“ се подреди на второ място.



Два пъти България е стигала до 5-о място – с песента "Вода“ на Елица Тодорова и Стоян Янкулов и с "If Love Was a Crime“ на Поли Генова. Група "Екуинъкс“ също стигна до финала с песента "Bones“, но остана на 14-о място.



Националните журита на Молдова и Португалия дадоха на Виктория максималния брой точки – 12.



Големият победител от вечерта беше песента на Италия, която завърши с общо 524 точки, благодарение на вота на публиката. Песента изненадващо задмина тези на Франция и Швейцария, които изглеждаха фаворити.



Българските зрители също предпочетоха песента на Италия, а на второ и трето място поставиха Франция и Финландия.



Песента на Виктория е вдъхновена от тъжни събития, през които изпълнителката и семейството ѝ минават - бащата на Виктория е диагностициран с неизлечима болест и младата жена цяла вечер стискаше негова снимка, почти като религиозна икона.