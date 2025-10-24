ЗАРЕЖДАНЕ...
Фенове скочиха на визията на Лили Иванова
"Като че ли беше направила нещо с устните си. Дори когато пееше, се виждаше колко са подути, а гласът ѝ леко се променяше“, коментира жена от първите редове. Друга зрителка добавя: "Всички я обичаме, но изглеждаше различно. Сложила е хиалурон, няма как да не се забележи.“
Естетичните процедури не са нещо ново за Лили Иванова – те са част от нейния стремеж да остане вечно млада. Този път обаче дори най-верните ѝ фенове останаха леко изненадани – за някои промените по устните ѝ изглеждали прекалени и неестествени. "Когато си на такава възраст, красотата идва от класа, не от филъри“, споделя дългогодишна почитателка.
Въпреки това повечето зрители са единодушни: за тях Лили остава икона, независимо от естетичните промени. Според очевидци по време на концерта певицата изглеждала видимо по-уморена от обикновено – стояла почти неподвижна на сцената и движела основно ръцете си, докато пее. Някои нейни близки почитатели неофициално споделят, че напоследък тя внимава повече с физическите натоварвания – все пак е на възраст, при която всяка по-сериозна активност изисква усилие.
Феновете обаче остават предани и я защитават от критики. В социалните мрежи мнозина публикуваха нейни снимки с коментари като: "Красива е, каквато и да е – няма друга като нея“. Други пък с усмивка добавят: "По-добре с малко хиалурон, отколкото без усмивка“.
Засега примата не е коментирала промените във външния си вид, но на официалните снимки от концерта се вижда ясно, че устните ѝ са с по-изразен обем. Самата тя обаче запазва обичайната си хладнокръвна усмивка, писа "Ретро".
